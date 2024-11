Marie Reim: Wieder Single? Jetzt spricht sie Klartext

"Aufgrund mehrerer Presseberichte und Fan-Fragen möchte ich einmal was aufklären", beginnt sie ihr Statement in ihrer Instagram-Story. "Alle Beziehungsfotos etc. sind für euch nicht mehr sichtbar, da ich mich entschlossen habe, meinem Leben derzeit in diesem Bereich mehr Privatsphäre zu schenken", schreibt die 24-Jährige weiter und ruft ihre Fans dazu auf, sich keine Sorgen zu machen.