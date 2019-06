Marijke Amado: Schrecklicher Unfall hat ihr Leben verändert

"Da wird es bei mir heute noch ganz still“, offenbarte Marijke Amado jetzt in ihrem neuen Buch „Frauen in den Medien – immer schön gelassen bleiben“, wenn sie sich an den schlimmsten Moment in ihrem Leben erinnert…

Marijke Amado war eine junge Frau, begann ihre -Karriere als Assistentin an der Seite von Rudi Carrell († 71) bei „Am laufenden Band“. Für die Liebe war sie nach Zürich gezogen. Beruflich war es stressig, privat hatte sie ihr großes Glück gefunden. An einem Abend 1979 saßen Marijke und ihr Freund auf dem Uetliberg bei Zürich. Der Moment war perfekt – der junge Mann machte der TV-Moderatorin einen Heiratsantrag.

Marijke Amado erlebte einen schlimmen Unfall

Dann zeigte das Schicksal Marijke Amado, wie schnell es zuschlagen kann. „Meine große Liebe hatte einen schrecklichen Unfall. Es gab da draußen ein Fußballfeld. Er meinte, er mache eine Kopfrolle über das Fußballtor. Was dann passierte, vergesse ich in meinem Leben nicht mehr. Das Fußballtor war nicht verankert, und er zog es mit voller Wucht auf sein Gesicht. Die Haken am Tor bohrten sich quer in seinen Kopf, und es war nichts mehr übrig von diesem Mann, den ich liebte.“

Viele Wochen verbrachte ihr Verlobter im Krankenhaus. Mehr will die Niederländerin nicht erzählen – zu schmerzvoll sind die Erinnerungen. Es hat ihr gezeigt, dass nichts sicher ist und man das Leben genießen sollte.

Nach diesem schrecklichen Erlebnis musste sie noch weitere Tiefschläge ertragen: die schwere Krankheit ihrer Schwester, den Tod des Bruders, Pech in der Liebe. Doch die 65-Jährige ist sicher: „Es wird einem so viel aufgeladen, wie die Schultern tragen können.“ Auf die Frage, ob sie viel ertragen könne, antwortete sie "Das Neue Blatt" gegenüber: „Sieht so aus (lacht).“