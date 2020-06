Marilyn Manson & Evan Rachel Wood: Mal verliebt, mal verlobt

Bei Schockrocker Marilyn Manson, 41, und seiner rund 20 Jahre jüngeren Freundin Evan Rachel Wood kann man nie so genau sagen, wie der Liebesstand gerade ist. Nachdem sich die beiden 2006 Herz über Kopf in eine Beziehung gestürzt hatten, war 2008 zum ersten Mal richtig Schluss. Es folgten: ein Liebes-Comeback, eine Trennung und eine erneute Reunion. Exklusive der Blitztrennungen und -Versöhnungen, von denen man nichts mitbekommen hat! Doch dieses Mal soll ihre Liebe für immer sein.

Wie der "Daily Mirror" vor einigen Tagen berichtete, hat Marilyn der Frau, der ihn einst seiner Ex-Frau Dita von Teese ausgespannt hatte, am Montag, den 4. Januar 2010, einen Heiratsantrag gemacht. Angeblich während eines seiner Konzerte in Paris. Die Version von EOnline.com lautet etwas anders: Demnach bestätigte ein Bekannter des wilden Paars zwar die Verlobung in Paris, diese habe jedoch nicht am Montag, sondern bereits am 21. Dezember stattgefunden. Mit Ring und Rose. Und vielen Küssen, die nach dem Antrag und der Zusage der Schauspielerin, dem Rocker ewige Treue schwören zu wollen, hinter der Bühne ausgetauscht worden seien!

Ob es wirklich zur Hochzeit kommt, bleibt abzuwarten. Nicht nur, weil Marilyn Manson und Evan Rachel Wood offiziell noch zu den Verlobungs-Gerüchten schweigen, sondern auch, weil man bei ihnen nie so sicher sein kann, wie ihr Beziehungsstatus in ein paar Wochen aussieht...