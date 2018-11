Mario & Ann-Kathrin Götze: Jetzt lüften sie das süße Geheimnis!

Seit sechs Jahren sind Ann-Kathrin und Mario ein Paar. Im Mai haben sie still und heimlich bei einer standesamtlichen Trauung in Düsseldorf geheiratet. 2019 soll die kirchliche Hochzeit folgen. Doch was macht Deutschlands Glamour-Paar eigentlich in seiner Freizeit?

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel: Polizei-Einsatz bei Hochzeit!

"Wir sind wie Oma und Opa"

Wer denkt, dass die beiden sich nur auf roten Teppichen und VIP-Partys rumtummeln, liegt so richtig falsch. Vielmehr genießen sie den gemeinsamen Alltag. "Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren. Wir sind wie Oma und Opa. Andere sagen vielleicht boring. Ans gefällt unser Leben so", erzählte Ann-Kathrin jetzt im Interview mit "Gala". Abgehoben ist sie wegen des Mega-Erfolgs ihres Mannes nicht: "Ich bin kein Jet-Set-Mädchen, sondern ein ganz normales Mädchen aus Emmerich“, stellte sie klar. Wie herrlich normal!