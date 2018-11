Mark Forster: Süße Liebes-Beichte!

Wow! Das sind defintiv tolle Neuigkeiten von Mark Forster! In einer unerwarteten Beichte gibt der Star nun tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt!

Erst kürzlich musste sich noch einer bösen Fan-Kritik stellen, dass er bei "The Voice" eine zu negative Einstellung an den Tag legen würde. Für Mark scheinbar Grund genug, um seine Fans nun von dem Gegenteil zu überzeugen...

Mark schüttet sein Herz aus

Via " " teilt Mark nun einen Short-Clip mit seinen Fans, bei der er sein Herzensprojekt vorstellt. Dabei zeigt er sich sogar so ergriffen, dass von "Liebe" die Rede ist. So postete der Star: "Riesengute Geschichte: Ich war in Uganda und habe dort Maro und Maurice kennengelernt. Wir haben spontan den Song "Chip in" aufgenommen und ein Video gemacht. Und ich liebe ALLES daran. Ist natürlich auch auf meinem Album LIEBE." Das solch eine tolle von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Mark sind begeistert!

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Mark mit seinen Worten bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Wow, so eine coole und großartige Geschichte, bin echt beeindruckt..." sowie "Wow!! Mega cool!! Freue mich schon sooo auf das Album". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!