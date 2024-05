Mark Keller: Er wurde unbewusst Teil eines furchtbaren Plans

Alles begann in einer idyllischen Seniorenwohnanlage am Bodensee. Dort machte die Rentnerin Regina B. († 84) im Internet die Bekanntschaft mit "Mark Keller" – oder vielmehr einem Betrüger. Der gab sich als der "Bergdoktor"-Star aus und wollte so an das Geld der Seniorin kommen. Deren Lebensgefährte Albert S. (84) fand romantische Nachrichten von "Mark" auf dem Handy seiner Freundin. "Liebling, ich vermisse dich so sehr" war da zu lesen, oder auch: "Ich kann nicht ohne dich schlafen." – "Ich wünschte, du wärst bei mir."