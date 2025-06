Mark Keller: Fallen gelassen! Er verrät die traurige Wahrheit

Im Jahr 2000 geriet Mark in eine tiefe Krise. "Mit meinem Film 'I Love You Baby' habe ich viel Geld verloren. Ich liebe diesen Film, aber er war ein großes Risiko", erklärt er. "Innerhalb weniger Monate war mein Konto von einem dicken Plus im Minus." Und mit dem Geld verschwanden auch die vermeintlichen Weggefährten: "Plötzlich war keiner mehr da. Es war, als hätten alle gedacht: 'Bloß weg, jetzt läuft’s nicht mehr bei ihm.'"