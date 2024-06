Mark Keller: Gesundheitliche Probleme! "... das macht mir jetzt schon länger zu schaffen."

Ist Mark bekanntlich leichtfüßig und gut gelaunt unterwegs, scheint er bedrückt an diesem Tag in Köln. Schon länger quält ihn ein Leiden. Obwohl der "Dr. Kahnweiler"-Darsteller optisch jünger wirkt, macht sich doch langsam sein Alter bemerkbar: "Ich trainiere natürlich noch regelmäßig. Aber ich spüre meine Jahre mittlerweile tatsächlich." Das bedeutet: erste Zipperlein, wie er gesteht! "Absolut. Gerade in letzter Zeit. Vor einem halben Jahr habe ich mich an der Hüfte verletzt, und das macht mir jetzt schon länger zu schaffen. Ich hoffe, dass das bald besser wird."

Auch sein gefühltes Alter schwanke: "Das ist unterschiedlich. Es gibt gute und schlechte Tage", verrät der Schauspieler. "In der Regel fühle ich mich genau so alt, wie ich bin, habe trotzdem sehr viel Energie und fühle mich sehr, sehr gut." Wenn ihm nicht gerade, wie an diesem Tag, Schmerzen das Leben verbittern. Doch Keller ist ehrgeizig, kämpferisch. Und will sich nicht von seinem aktiven Lebensstil abhalten lassen.