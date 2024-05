Mark Keller & Kathrin Menzinger: Die ganze Wahrheit über ihr "Let's Dance"-Aus!

Besonders sein Kollege Detlef Soost (53) hat das Aus hart getroffen. "Mein einziger Ü-50-Partner ist jetzt weg, aber ich kann es so gut verstehen", so Detlef. Er lobt vor allem den Kampfgeist seines Freundes. "Mark ist unser ältester Teilnehmer und das wird viel zu wenig gewertet und berücksichtigt. Was er ihr hier jede Woche immer auf die Bühne packt - immer mit Schmerzen. Er trainiert wie ein Wahnsinniger, hat diesen Charme und diese ansteckende Art und performt auf der Bühne, als wenn es ein 20-Jähriger wäre."