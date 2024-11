Markus Becker: Der Ballermann-Star verkündet sein trauriges Aus!

Im Interview mit "Schlager.de" verrät der Sänger, dass er sich vom Ballermann zurückziehen und sich auf Kinderlieder konzentrieren will. "Ich mache noch Auftritte, damit ich noch in meine Wohnung auf Mallorca komme. […] Inzwischen ist es aber schwer, da bin ich ehrlich, wenn man etwas Seriöses wie Kindermusik macht, am Ballermann aufzutreten. Das passt nicht zusammen. Beides funktioniert nicht", so Markus.