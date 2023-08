Markus Lanz: Die Pleite-Angst lässt ihn nicht los

Sorgenfalten zeichnen sich auf seiner Stirn ab, Kummer liegt in seinen Augen. Eigentlich tritt Markus Lanz stets so forsch auf – doch in manchen Momenten, da überfällt ihn die Panik. Und dann kann er sie auch kaum noch verbergen. Es gibt ein Trauma im Leben des Moderators, das ihn verfolgt: Die Pleite-Angst lässt ihn nicht los.

Der Grund dafür liegt in seiner Kindheit. Markus' Vater Josef starb an Leukämie, als er gerade einmal 14 Jahre alt war. Danach lähmten nicht nur Trauer, sondern auch Geldsorgen die Familie. Denn Mutter Anna war plötzlich alleinerziehend mit drei Kindern und musste hart schuften, um die Familie irgendwie über Wasser zu halten.