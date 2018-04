Markus Lanz: Ein Baby für den Moderator?

Wird Markus Lanz zum dritten Mal Papa? Wie "Bunte" aus ZDF-Kreisen erfahren haben will, sollen der Moderator und seine Frau Angela ihr zweites gemeinsames Kind erwarten.

Markus Lanz: Das Baby soll schon im Frühsommer zur Welt kommen

Markus Lanz uns Angela sind seit fast sieben Jahren verheiratet. Vor dreieinhalb Jahren kam ihre Tochter zur Welt. Jetzt könnte sich die Kleine auf ein Geschwisterchen freuen. Wie "Bunte" berichtet, muss das Mädchen auch gar nicht so lange darauf warten. Das Baby soll schon im Frühsommer das Licht der Welt erblicken.

Schon früher verriet der Moderator, dass er sich mehr Kinder wünscht. Dieser Wunsch geht jetzt offenbar in Erfüllung. "Ich versuche, nicht nur ein Wochenendpapa zu sein. Ich bin ein Kindernarr, deshalb schließe ich weitere Kinder nicht aus", so Markus Lanz in einem früheren Interview.

Markus Lanz hat einen erwachsenen Sohn

Für Markus Lanz ist es bereits das dritte Kind. Er hat aus der Beziehung mit Birgit Schrowange einen erwachsenen Sohn. Der ist mittlerweile schon 17 Jahre alt.