Markus Lanz: Er kann nicht anders! Seine düstere Vergangenheit holt ihn wieder ein

Wie bei so vielen Dingen, die uns bis ins Erwachsenenalter prägen, liegt der Ursprung seiner Sorgen in der Kindheit. Der 53-Jährige wuchs mit seinen zwei Geschwistern und der alleinerziehenden Mutter Anna (88) in Südtirol auf. Um ihre Kinder durchzubringen, schuftete Anna sehr hart. Mit 50 konnte sie nicht mehr. Lanz und seine Geschwister machten sich große Sorgen – das Geld war immer knapp.

Heute können sie ihre Mutter finanziell unterstützen und sind sehr stolz, aber: "Diese Existenzangst hat mich sehr geprägt. Es gibt Momente, da quält mich das immer noch. Wir bleiben, wer wir sind", gibt er offen zu.