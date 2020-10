Markus Josef Lanz ist ein echter Wunderknabe. Vom österreichischen Tankwart hat sich der Südtiroler, der 1969 in Bruneck geboren wurde, zum Vorzeigegesicht des deutschen Senders ZDF hochgearbeitet. Nach der Reifeprüfung in Österreich absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Funker beim italienischen Militär, bevor er verspätet den Weg in die Medien einschlug. Der Durchbruch als Moderator gelang Markus Lanz 1998 mit der RTL-Sendung „Explosiv – Das Magazin“ – Nicht zuletzt dank seiner damaligen Partnerin Birgit Schrowange. Trotz elf Jahren Altersunterschied verliebte sich der 29-jährige Nachwuchsmoderator in die 40-jährige Powerfrau, die ihn beim Sender pushte. Gerade einmal zwei Jahre später folgte die Geburt von Sohn Laurin Lanz. Der ist mittlerweile volljährig und geht seinen eigenen Weg mit einem Studium in England!