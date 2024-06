Markus Lanz: In DIESEN Hollywood-Schauspieler - "Ich war kurz davor, mich zu verlieben!"

Bereits bevor Kevin seine Show besuchte, wäre Markus ein Riesenfan von dem Schauspieler gewesen und fieberte auf das Treffen hin. Als es dann endlich so weit war, schwebte der Moderator förmlich auf Wolke sieben. "Sein Lächeln, seine Ausstrahlung, diese Statur", alles wäre an Kevin perfekt gewesen. "Ich war kurz davor, mich zu verlieben", offenbart Markus. "Der hat mich tierisch…wirklich beeindruckt", schwärmt er weiter und erinnert sich an den Moment, an dem Costner das Studio betrat: "Das ist ein ganz feiner Mensch und der hat so eine Präsenz. Wenn der so den Raum betritt – huuh!" Er wäre der schönste Mann, den Markus je in seinem Leben gesehen habe und das "sage er über Männer nicht oft".

Abschließend erklärt der 55-Jährige, dass er sich "tierisch" auf Costners neuen Film „Horizon“ freuen würde, der im August in den deutschen Kinos anläuft. Dann kann er seinen Helden Kevin endlich wieder auf der großen Leinwand bewundern ...

Wie Markus Lanz früher aussah, könnt ihr im Video sehen: