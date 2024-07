Markus Lanz: Jetzt packt Ex-Frau Angela aus

Es sind Worte, die tief in ihre Seele blicken lassen. Auf Instagram redet Angela Lanz offen darüber, was sie ihrem jüngeren Ich raten würde: "Glaube an dich selbst und mache auf jeden Fall das, was du machen willst und nicht das, was von dir erwartet wird. Es ist leicht, sich von den Erwartungen anderer Menschen beeinflussen zu lassen, aber das führt oft zu einem Leben, das nicht wirklich deins ist." Es klingt so, als hätte sie vorher ein Leben geführt, in dem ihre Träume nicht ausleben konnte.

Fakt ist: Die letzten Jahre hielt sich die 42-Jährige im Schatten ihres Mannes auf. Lanz konnte seine Karriere weiter vorantreiben und Angela kümmerte sich um die gemeinsamen Kinder und das Familienhaus in Hamburg.

Nach der Trennung ging sie ihrer eigenen Leidenschaft immer mehr nach: dem Sport. Mit ihrer besten Freundin betreibt sie sogar einen Fitness-Blog. Seitdem wirkt Lanz’ Ex wie befreit.

