Markus Lanz vs. Thomas Gottschalk: Moderatorenzoff hinter den Kulissen?

Mit genau diesem Satz über Thomas Gottschalk (62) wird Markus Lanz (43) im Nachrichtenmagazin "Focus" zitiert - und sorgte damit natürlich für einen Riesen-Wirbel. Gibt es etwa einen Moderatorenzoff hinter den Kulissen? Nimmt Markus Lanz dem "Wetten, dass...?"-Urgestein den Wechsel zum Konkurrenz-Sender RTL etwa übel?

Jetzt machte Markus Lanz den Spekulationen ein Ende: Es fehle in dem Satz schlicht und ergreifend das Wörtchen "nicht".

"Ich weiß, dass Thomas Gottschalk nichts ferner liegt, als der Sendung, die so sehr mit ihm verbunden ist, zu schaden. Warum das Wörtchen ,nicht` aus dem Originalzitat gerutscht ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es sehr viel wichtigere Probleme auf der Welt gibt als das", erklärte Markus Lanz gegenüber "bild.de".

Friede, Freude, Eierkuchen also. Am 6. Oktober wird die erste "Wetten, dass...?"-Sendung mit Markus Lanz als Moderator ausgestrahlt.

