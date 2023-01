Martin Semmelrogge: Darum saß er wirklich im Gefängnis

Der Schauspieler kam auf der Autobahn 9 in Franken in eine polizeiliche Kontrolle und konnte nur seine spanische Fahrerlaubnis vorzeigen. Diese wird allerdings in Deutschland nicht anerkannt. Aber Martin nimmt das Urteil gelassen und sieht die Haftstrafe als gute Gelegenheit sich mal eine Pause zu gönnen. Nach eigenen Angaben soll er nämlich 450.000 Euro Schulden haben.

Martin Semmelrogge hat eine turbulente Vergangenheit

Bekannt wurde Semmelrogge 1981 mit der Rolle des Wachoffiziers in „Das Boot“. Trotz seines Erfolges landete er stattdessen häufig Schlagzeilen mit seinen Alkohol- und Drogenexzessen. Diverse Gesetzesbrüche von Kaufhausdiebstahl über Trunkenheit am Steuer bis hin zu Drogenbesitz krönen seinen Lebenslauf.

Auch Menowin Fröhlich hat eine Knast-Vergangenheit, wie wir im Video erzählen: