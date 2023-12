Mary Roos: Bittere Abrechnung mit ihrem Sohn

Eine Eigenart, die Mary ganz stark an ihren verstorbenen Ex Werner Böhm († 78) – besser bekannt als Gottlieb Wendehals – erinnert. Von ihm hat Julian die Leichtigkeit beim Umgang mit Geld, gestand die Entertainerin. Auweia! Kein Wunder, dass sich Mary große Sorgen macht! Wird ihr Sohn etwa früher oder später auch in die Schuldenfalle geraten, wie einst sein Vater?