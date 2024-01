Mary Roos: Ihr Ex-Mann verzockte ihr Haus

Als die Sängerin in der "50 Jahre Roland Kaiser"-Show ihren lieben Freund Roland Kaiser (71) traf, fiel ihr die unglaubliche Anekdote wieder ein. "Ich wollte dich mal was fragen. Erinnerst du dich an diesen Schlüssel?", leitete Mary Roos die Geschichte ein. Roland bejahte und legte los: "Ich habe mit ihrem Ex-Mann gepokert", klärte er auf, ohne dessen Namen zu nennen. Aber Mary Roos war von 1981 bis 1989 mit dem Musiker Werner Böhm († 78, alias "Gottlieb Wendehals") verheiratet – und auch Böhm und Roland kannten sich natürlich persönlich.

"Er hat alles riskiert, was geht", fuhr Roland Kaiser über den Poker-Abend fort. "Sein Auto, ihr Haus. Er hat den Schlüssel in die Mitte geschmissen und gesagt: 'Ich riskiere das Haus' – und dann hat er verloren." Doch: Den Haustürschlüssel konnte er behalten, Kaiser verzichtete großzügig auf den Gewinn und erklärt: "Ich hätte Mary das Haus niemals weggenommen." Aber was für eine egoistische Geschichte von ihrem Ex, denn Mary gesteht: "Ich wäre sonst heimatlos gewesen!"

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!