Mary & Frederik: Stille Nacht, scheinheilige Nacht... Alles nur inszeniert?

Hach! – was für eine schöne Idylle in der Vorweihnachtszeit: Kronprinz Frederik (55) hängt schelmisch grinsend eine Kugel an den Tannenbaum, Ehefrau Mary (51) krault dem Familienhund fröhlich den Nacken. Die Augen der Kinder leuchten – im Hintergrund spielt das Lied "Santa Claus Is Comin' To Town". Alles schön und gut. Oder doch nicht? Immerhin ist es nur ein Wimpernschlag her, seit Frederik in Madrid bei einer anderen Frau übernachtet und einen Skandal ausgelöst hat. Glückliche Familie? Stille Nacht, scheinheilige Nacht trifft es wohl besser.