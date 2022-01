Mary von Dänemark: Emotionale Beichte! Jetzt kann sie ihre Gefühle nicht mehr verbergen

Anfangs hatte sie große Probleme mit der Sprache. So wie ihr Schwiegervater Henrik (†83), der aus Frankreich stammte. Die sonst so weltoffenen Dänen rümpften darüber oft die Nase. Mary schluckte diese Schikane runter. Denn sie ist sehr ehrgeizig: "Ich habe einen starken perfektionistischen Zug, und das bedeutet, dass ich die Tendenz habe, mich auf das zu konzentrieren, das nicht so gut lief, anstatt darauf, dass alles andere gut ging."

Sehr zum Leidwesen ihres Mannes. Kronprinz Frederik (53) erzählte einmal, dass sie ihm noch stundenlang nach misslungenen Auftritten damit in den Ohren liegt. Seine Strategie, um dann ihre Übellaunigkeit zu beenden: der zärtliche Einsatz ihres Kosenamens. "Ich nehme Maz dann einfach in die Arme und schaue ihr tief in die Augen", verriet er.

Die Dänen waren von dieser Liebeserklärung ganz hingerissen – und von Mary. Auch Königin Margrethe (81), die die heutige Schwiegertochter 2002 auf Schloss Christansborg kennenlernte, war bald verzaubert: "Als ich sie zum ersten Mal traf, hoffte ich, dass es hält. Wie man so sagt: Der Tortenboden war in Ordnung."

Sich nur auf eine schöne Frau mit guter Erziehung reduzieren zu lassen, das war Mary zu wenig. Sie wurde nicht nur Mutter von vier prächtigen Kindern, sondern übernahm auch gerne immer mehr Verantwortung, statt sich im Schloss faul zurückzulehnen. Mit Erfolg: Sie ist die erste Bürgerliche, die in Abwesenheit der Königin das Recht hat, die Geschicke Dänemarks zu führen. "Ich habe großen Respekt vor ihren Fähigkeiten und ihrer guten Art, die Aufgaben zu übernehmen", lobte Margrethe. Keine Frage: Alle sind verrückt nach Mary.

Ein Grund für sie, bestimmt auch an ihrem 50. Geburtstag Glückstränen zu vergießen...