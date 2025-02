Massimo Sinató: Bittere Klatsche vor der großen "Let's Dance" Kennenlernshow!

Die Aufregung steigt! Am 21. Februar 2025 startet "Let's Dance" mit der großen Kennenlernshow, bei der sich entscheidet, welche Tanzpaare in den nächsten Wochen um den Sieg und das Lob der Jury kämpfen werden. In diesem Jahr ist natürlich auch Massimo Sinató (44) wieder mit dabei. Der Profitänzer kann es kaum erwarten, seinen Schützling an die Hand zu nehmen und sein Wissen weiterzuvermitteln. Doch kurz vor dem Start der Sendung muss der dunkelhaarige Schönling einen harten Schlag verkraften ...