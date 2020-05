Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Er lässt die süße Bombe platzen!

Heute Abend wird es spannend bei "Let's Dance"! Im großen Finale wollen sich die letzten Paare den ersten Platz ertanzen! Doch vorab wendet sich Massimo Sinató nun mit einer zuckersüßen Beichte an seine Fans...

Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli wollen ihre Fans verzaubern

Wie Massimo nun via erklärt, erwartet die Fans von ihm und Lili heute Abend ein magischer Auftritt. So erklärt er in seinem jüngsten Post: "11 Jahre Let’s Dance! Morgen feiere ich mit Lili meine 7. Finalteilnahme Und ich verspreche euch das der 7. Freestyle magisch wird! Ich bin so dankbar ein Teil dieser wunderbaren Sendung zu sein." Wow! Das solche wundervollen Neuigkeiten von seiner treuen Community nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar...

Die Fans von Massimo sind aus dem Häuschen

"Let‘s Dance ohne dich? Nicht vorstellbar! Ich wünsche euch von Herzen ein mega Finale. Rockt das Ding", "Viel Glück für morgen. Ihr rockt das Ding schon" sowie "Holt euch den Sieg, aber gönn es den anderen natürlich auch", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Massimo finden lassen. Ob die guten Wünsche seiner Fans ihm und Lili heute Abend wohl Glück bringen werden? Wir können definitiv gespannt sein...

