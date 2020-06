Massimo Sinató & Lili Paul-Roncalli: Jaa, ihre Gefühle sind echt!

Wie schön! Auch nach ihrem Let's Dance-Sieg scheinen Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli nach wie vor im Tanzfieber zu sein...

Lili Paul-Roncalli schwelgt in Erinnerungen

Via wendet sich Lili Paul-Roncalli nun mit einer rührenden Botschaft an ihre Fans! Während sie und Massimo schon bei Let's Dance eine super Figur zusammen abgaben, zeigt die nun, dass die beiden sich auch nach ihrem Siege blenden verstehen! So postet Lili nun ein Video, in dem sie in den höchsten Tönen über ihre gemeinsame Zeit mit Massimo schwärmt. Dazu kommentiert sie: "Eine wirklich unvergessliche Zeit!!" Das so eine rührende Gefühlsbeichte von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans von Lili sind begeistert

Wie unter dem Post von Lili deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So posten sie: "Ihr habt immer so schön getanzt das werde ich echt vermissen" sowie "Ihr seid ein fantastisches Tanzpaar gewesen, soviel Leidenschaft und soooo spektakulär. Ihr habt den Titel wahrlich verdient." Ob Lili in der nächsten Zeit wohl noch mehr Erinnerungen mit ihren Fans aus ihrer Zeit bei Let's Dance teilt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

