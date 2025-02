Massimo Sinató: Schnipp, schnapp, Haare ab! So sieht er nicht mehr aus

Ob ihn seine langen Haare bei den anstrengenden Training-Sessions mit seiner neuen "Let's Dance"-Tanzpartnerin Paola langsam gestört haben? Am Freitag steht die zweite Liveshow der beliebten RTL-Sendung an und Massimo und die YouTuberin üben bereits was das Zeug hält. Nachdem der Ehemann von Rebecca Mir (33) zuerst Einblicke hinter die Kulissen des Tanz-Trainings in seiner Instagram-Story teilte, schockierte er seine Fans in der zweiten Story-Slide mit einem Friseurbesuch. Denn dort hieß es allen Anscheins nach: Schnipp, Schnapp, Haare ab!