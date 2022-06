Mathias Mester: Heftig, was nach "Let's Dance" passierte!

Sein Kumpel Martin Rütter will nicht länger tatenlos zusehen. Der bekannte Hundetrainer veröffentlichte auf Instagram jetzt ein Video, in dem er sich gegen Hass im Netz ausspricht. Für ihn ist die Grenze endgültig überschritten. "Ganz ehrlich, wir sind nicht in einer Gesellschaft, in der wir akzeptieren sollten, dass jemand wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechtes, seiner sexuellen Orientierung, was auch immer, diskriminiert wird, das geht so einfach nicht! Also Leute, haltet nicht die Schnauze, äußert euch dazu", appelliert er.