Mathis Künzler: So sieht David Seidel aus "Verliebt in Berlin" heute aus

Dabei arbeitet der gebürtige Schweizer noch immer als Schauspieler. Neuerdings spielt er im Maxim Gorki Theater in Berlin in der Inszenierung "Die totale Telenovela: Alles nur aus Liebe" mit. "Verliebt in Berlin" lässt grüßen...

Neben diversen Theaterstücken war er in den vergangenen Jahren unter anderem in der Sat.1-Serie "R.I.S. - Die Sprache der Toten" zu sehen.

Privat ist Mathis Künzler seit 2012 mit Schauspielerin Sonja Riesen (35) verheiratet. 2006 kam der gemeinsame Sohn Flurin Pablo zur Welt.