Mats Hummels: Seine Frauengeschichten auf einen Blick

Julia Nikola Gauly

Hiernach zeigte sich Mats nur zwei Monate später flirtend und knutschend mit einer Unbekannten auf Mallorca. Anschließend stellte sich heraus, dass es sich hierbei um "Only Fans"-Sternchen Julia Nikola Gauly (27) handelte, die zu dieser Zeit bereits mit ihrem heutigen Ehemann Christoph Gass (29) verlobt war. Hierzu äußerten sich allerdings weder Mats noch Julia, letztere erwähnte jedoch in einem späteren Interview, dass sie und ihr Partner nicht an Monogamie glauben würden.