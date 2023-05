Matthias Reim: "Das ist jetzt das Ende meiner Karriere"

In ein paar Tagen ist es soweit und Matthias wird im Rahmen seiner "Live!"-Tour beim Musikevent "Schlagersterne Mallorca" auf der Baleareninsel auftreten. Davor hat der Schlagerstar mit der "Mallorca Zeitung" gesprochen und über die Zeit philosophiert, in der die Urlaubsinsel sein Zufluchtsort war: "Ich habe Mallorca geliebt und liebe es immer noch. Es ist nach wie vor eine herrliche Insel. Ich verbinde mit Mallorca viele schöne Erinnerungen, und das Meer fehlt mir schon ein bisschen. Ich vermisse auch viele Freunde, die ich hier hatte." Aber Matthias hat in dem Interview noch mehr zu erzählen als schöne Erinnerungen.

So nutzt er auch den Moment, um über die wohl schwerste Zeit in seinem Leben zu sprechen: "Ich hatte mich einfach überanstrengt, meine Stimme hatte plötzlich bei einer Tournee versagt und das war ein absoluter Schock für mich. Ich musste Konzerte absagen und geriet in Panik, weil ich plötzlich das Gefühl hatte: Das ist jetzt das Ende meiner Karriere. Aber Gott sei Dank fühle ich mich jetzt wohler denn je – und seit diesem Zusammenbruch lebe ich bewusster." Oh ha! So ehrliche erlebt man den Sänger nur selten! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Matthias in Zukunft von solchen Leiden verschont bleibt ...

