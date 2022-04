Wir erinnern uns lebendig: Schon mit 40 Jahren verkündete Matthias Reim, dass er in seinem Leben bereits 80 feste Freundinnen hatte. Und da hatte der charmante Frauenheld seine unzähligen Affären noch nicht mal mit eingerechnet! Wie hoch die Zahl wohl heute mit über 60 Jahren ist, wollen wir uns gar nicht erst ausmalen! In der Liebe kennt Matthias Reim ohnehin keine Spielregeln: „Ich brauche in einer Beziehung meine Freiheit. Das schließt ein, dass ich auch mal eine andere Frau küssen darf. Wenn man mir diese Freiheit lässt, komme ich immer wieder zu der Dame meines Herzens zurück“, erklärte er im Interview mit „Bild".