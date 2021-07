Matthias Reim: Er packt über die Affäre aus

Wie es scheint, haben auch Matthias Reim und seine Familie die gleichen Probleme wie alle anderen Familien in Deutschland auch. So berichtet Sohn Julian nämlich nun, dass er Papa Matthias eine Zeit lang eiskalt die Socken geklaut hat. In der Musikshow "Stars am Wörthersee" offenbart Julian Reim: "Ich nehme es mal einfach vorweg, weil es ist immer noch ein sehr sensibles Thema. Ich glaube, ich habe meinem Vater mal alle Socken geklaut." Eine Angelegenheit, die Matthias nicht lange ignorieren konnte. So ergänzt er mit einem Lächeln im Gesicht: "Und irgendwann habe ich dann gesagt: 'So, jetzt reicht's!', und habe die alle zusammengesucht aus den untersten Schubladen. Und es gab eine Spur über 25 Meter, also wirklich voll mit Socken! Das habe ich fotografiert und habe drunter geschrieben: 'Willst du mich verarschen?'" Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick ins das Familienleben von Matthias und Co. geben. Ob uns der Sänger und sein Sohn in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...