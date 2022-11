Matthias Reim: Große Sorge! Jetzt weicht ihm seine Familie nicht mehr von der Seite

Die letzten Monate waren alles andere als einfach für Matthias Reim. Die Sorgen um den kranken Sänger reißen nicht ab. Doch die Familie steht ihm zur Seite! Julian Reim besucht seinen Vater in jeder freien Minute am Bodensee. Der junge Mann hat Angst. So krank hat er seinen Daddy noch nie erlebt. Auch Marie Reim, seine Tochter aus der Ehe mit Sängerin Michelle, kümmert sich rührend um ihren kranken Papa.