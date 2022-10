Matthias Reim: Erneuter Kollaps! Für sein Baby gibt er den Kampf nicht auf

Um den Schlagerstar steht es alles andere als gut. "Wir müssen euch mit teilen, dass sich der Gesundheitszustand von Matthias Reim verschlechtert hat und er sich in intensive ärztliche Behandlung begeben musste", so die besorgniserregende Nachricht seines Teams. Neben seiner Stimmbandentzündung hätten sich "weitere ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung er fordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden."