Matthias Reim: Große Trauer! Sein Vater ist verstorben

Große Trauer im Hause Reim! Wie die hessische Nachrichtenseite "hna.de" berichtet, soll Georg Friedrich Reim, der Vater von Matthias Reim, im Alter von 94 Jahren verstorben sein. Im Gegensatz zu seinem Sohn lebte der ehemalige Schuldirektor der Homberger "Theodor-Heuß-Schule", die er 22 Jahre lang (von 1969 bis 1993) führte, zurückgezogen und abseits des Rampenlichts. Dennoch widmet "hna.de" dem Schulleiter nun einen Nachruf für seinen Verdienst an der Schule. Dort wird der Vater von Matthias Reim als fairer und beliebter Lehrer beschrieben: "Reim verschaffte sich als Schulleiter so bei den Schülern großen Respekt, wurde aber von etlichen Schülern gemocht, weil er fair in seiner Notengebung war."

Nun heißt es für Sohn Matthias Abschied nehmen. Bereits 2021, während der Corona-Pandemie, erzählte der "Verdammt, ich lieb‘ dich"-Interpret in einem Interview gegenüber "Gala", wie sehr ihm sein Vater am Herzen liegt: "Ich vermisse meinen Vater, er ist inzwischen 92 Jahre alt. Seit einem Jahr träumen wir davon, uns endlich wiederzusehen."

2012 musste sich der Schlagersänger bereits von seiner Mutter Renate verabschieden, die an einer Krebserkrankung verstarb. Nun muss Matthias Reim den nächsten Todesfall betrauern...