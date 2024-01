Matthias Reim: "Ich kann es nicht mehr!" - Der Schlagerstar spricht über seine düsteren Stunden

Mittlerweile gehe es jedoch wieder bergauf mit dem Musiker. Auch beim Singen sei er wieder richtig motiviert: "Und dann groovt man sich da wieder rein, und plötzlich stellt man fest, dass man an dem Punkt ist, wo man das Studio gar nicht mehr verlassen will, weil es so viel Spaß macht wieder. Immer wieder!", erklärt der Schlagerstar optimistisch.

Am Mittwoch hat Reim auch endlich das Musikvideo zu seinem neuen Song "Echte Helden" releast, mit dem er seinen Fans etwas zurückgeben möchte. Die können sich auch auf die neue Doku "Matthias Reim – Mein Leben ist Rock’n’Roll", die ab heute in der ARD Mediathek zu sehen ist, freuen. Wir wünschen viel Vergnügen!

