Matthias Reim: Süchtig nach Erfolg! Die Gesundheit ist ihm egal

Der Schlager-Oldie präsentiert sich in erfrischender Form. Doch der Schein trügt: Trotz mehrerer gesundheitlicher Krisen, darunter ein schwerer Herzinfarkt und Erschöpfungszustände, ignoriert er die Warnungen seiner Ärzte. "Du kannst zum Beispiel eine ausverkaufte Wuhlheide nicht ausfallen lassen wegen Fieber. Das haust du dir weg mit Medikamenten! Und das selbst dann, wenn der Arzt sagt: Kurier das aus! Oder empfiehlt: Vier Wochen Rehaklinik! Nein, du hörst nicht auf ihn", gibt Matthias Reim offen zu. Er hat keine Lust, sich zu schonen: "Ich pfeife aufs Ausruhen, ich pfeife auf die Gesundheit!" Für Reim ist der Jubel der Massen zu verlockend. "Ich bin süchtig nach Erfolg. Volle Konzerthallen hatte ich eine ganze Zeit lang nicht. Ende der 90er war ich pleite, keine Sau wollte meine Platten hören, ich war so was von weg vom Fenster. Und wenn dann die Arenen wieder voll sind, ist das ein unfassbares Glückserlebnis."

Wie lange kann das noch gut gehen? Stimmt, Matthias Reim erlebt aktuell einen Höhenflug, aber wie hoch kann er noch fliegen, bevor es gefährlich wird? Seine jüngste Tochter Zoe ist erst zwei – und sie braucht ihren Papa noch lange.

Matthias Reim: Große Sorge! Mutet er sich zu viel zu? Im VIDEO gibt es alle Details: