Matthias Reim: Traurige Trennung

Auch wenn Matthias Reim und sein Sohn Julian auf der Bühne ein absolutes Traum-Duo abgeben würden, berichtet der Sänger nun, dass er seinem Sohn Julian dazu geraten hat, seinen eigenen Karriere-Weg zu gehen. So erklärt er nun gegenüber "Brisant": "Ich glaube, wir hätten massiv volle Hütten, wenn wir sagen, jetzt kommt die Reim-Family. Aber für eine große Zukunft ist das für die Kinder nicht gut. Sie müssen sich selbst probieren, sie müssen alleine diesen Weg gehen." Ehrliche Worte, die zeigen: Julian muss getrennt von Papa Matthias sein Glück versuchen.

Doch wie Matthias ergänzt, glaubt er fest an die kommenden Erfolge seines Sohns: "Ich halte mich auch raus bewusst, weil, ich glaube, wenn man heute eine Chance haben will, muss man wirklich autark sein. Also auch der Name hilft da nicht, sondern du musst überzeugen. Und mich überzeugt er schon lange. Auch mit seinen Frühwerken hat er mich überzeugt. Aber was er jetzt macht, ist für mich so eigenständig, so positiv, es ist so erfrischend, es ist so sein eigener Style. Und ich glaube an dich." Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Wie es für Julian wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...