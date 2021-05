Matthias Reim & Michelle: Bittere Nachrichten von Tochter Marie-Louise

Denn wie heißt es so schön: Auch schlechte PR ist gute PR, und so profitierte die 20-Jährige enorm vom familiären Zickenzoff. Ihre erste Platte "14 Phasen" landete auf dem 54. Platz der deutschen Album-Charts, ihre Singles "SOS" und "Weil das Mädels so machen" wurden jeweils schon über eine Million Mal geklickt. Auftritte in diversen TV-Shows folgten. Kein schlechter Start für eine Nachwuchskünstlerin! Doch seit einigen Monaten ist es ruhig um Marie geworden, zumindest was die Musik anbelangt. Statt zum Mikrofon zu greifen, greift sie immer öfter zu Haarpflegeprodukten, Fake-Wimpern oder auch Fitnesstees, die sie in bekannter Influencer-Manier in die Kamera hält. Wechselt Marie in die lukrative Online-Branche, weil es als Sängerin nicht so richtig klappen will? Denn ohne Mama Michelle im Rücken scheint musikalisch nicht mehr viel zu laufen. Ihr bleibt nur die Hoffnung, dass ihre angekündigte neue Single den Wendepunkt bringt …