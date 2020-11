Maud Hansson: Die "Michel aus Lönneberga"-Schauspielerin ist tot

Trauriger Abschied von Maud Hansson

Auch in Deutschland hatte Maud viele Fans. Sie spielte die Magd Lina in der Verfilmung von Astrid Lindgrens Klassiker "Michel aus Lönneberga". Die in Stockholm geborene Schauspielerin arbeitete bei den Filmen "Das siebente Siegel" und "Wilde Erdbeeren" mit dem geschätzten Regisseur Ingmar Bergmann zusammen. Außerdem war sie immer wieder auf der Theaterbühne zu sehen. Zuletzt spielte sie 1991 im schwedischen Fernsehfilm "Basaren" mit, bevor sie sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzog. Der Pressemanager am schwedischen Filminstitut, Jan Göransson, bezeichnet Maud als eine Person, die eine "ganz eigene Leuchtkraft hatte, die die Filmkamera unbedingt einfangen sollte".