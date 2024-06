Maximilian Arland: Neue Flamme? Er zeigt sich ausgerechnet mit der Tochter von Roland Kaiser

Sieben Jahre nach der Scheidung von Andrea Raudies (41) liegt bei Sänger Maximilian Arland (43) wieder Liebe in der Luft. Bei Instagram zeigte er sich sehr vertraut mit Annalena Keiler (25), der Tochter von Roland Kaiser (72). Bei der Bertelsmann-Party wich sie nicht von seiner Seite. Nach all den Jahren des Alleinseins wäre Maxi eine neue Liebe zu wünschen. Also, was läuft da mit der schönen Kaiserin?