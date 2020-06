MC Fitti: So lief die Hochzeit des Trash-Rappers!

Trash-Rapper MC Fitti (38) berichtet erstmals von seiner Hochzeit in Las Vegas - und offenbart dabei, dass ihn ihm ganz offensichtlich doch kein Romantiker schlummert.

Gegenüber der "Bild" verriet Fitti nun, wie die Eheschließung mit seiner Herzensdame ablief. Der Rapper war gemeinsam mit Freunden für Dreharbeiten seiner Vox-Doku-Soap in die USA gereist: "Wir haben in einer Villa gelebt und dort Partys geschmissen und Barbecues gemacht. Nebenbei habe ich an meinem Album gearbeitet."

So weit, so gut. "Irgendwann kam dann die Alte und die Jungs sind dann wieder zurück nach Deutschland geflogen", berichtet MC Fitti. Aha. Mit "der Alten" habe er anschließend einen Roadtrip durch Kalifornien gemacht, schließlich sei man in Nevada gelandet: "Wir haben in Las Vegas angehalten und da kurz was weggeheiratet." Cool.

Insgesamt sei es "ein krasses Ding" gewesen. "Das war harte Arbeit, also das Heiraten jetzt nicht so, aber das Feiern."

Inszwischen sind MC Fitti und seine Alte wieder in Deutschland. Als nächstes plant der Rapper eine Deutschland-Tour.