Mega-Comeback: RTL holt Kultserie nach 11 Jahren zurück

Reddit this

In den 90er Jahren liefen viele Kult-Serien bei – darunter „Hinter Gittern“, „Dr. Stefan Frank“ oder auch „Medicopter 117“.

Die alten Produktionen erfreuen sich großer Beliebtheiter und bescheren dem Spartensender RTLplus gute Quoten. Nun kommt ein weiterer Dauerbrenner auf die Bildschirme zurück: Der Sender wiederholt demnächst die Kultserie „Doppelter Einsatz“, wie „DWDL“ berichtet.

"Doppelter Einsatz" bald auf RTLplus

Im Jahr 2007 wurde „Doppelter Einsatz“ bei RTL eingestellt. Ab Ende September will nun RTLplus die Serie ausstrahlen – es handelt sich dabei jedoch nicht um neue Folgen, sondern um Wiederholungen. Der Spartensender zeigt dann immer am Donnerstagabend die Episoden ab der vierten Staffel. In den Hauptrollen sind Despina Pajanou und Sylvia Haider zu sehen, welche die Kriminaloberkommissarinnen Sabrina Nikolaidou und Eva Lorenz verkörperten.