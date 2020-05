Meghan & Harry: Ihre Hoffnungen sind endgültig zerstört!

Oh je! So haben sich das und sicherlich nicht vorgestellt! Die beiden müssen nun in ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles eine herbe Klatsche verkraften...

Meghan und Harry flüchteten aus Großbritannien

Schon vor dem "Megixt" verließen Meghan und Harry das Königreich und weilten einige Wochen in Kanada, bevor sie dann endgültig nach Los Angeles umzogen. Die beiden wollten England so schnell wie möglich verlassen, da sich Meghan im Königreich einfach nicht wohl gefühlt haben soll. So wurde sogar darüber berichtet, dass Meghan von einer Verschwörung der königlichen Familie gegen sie ausging. Doch jetzt der Schock! Wie nun berichtet wird, ist das Leben von Meghan und Harry in Los Angeles keinen Deut besser!

Meghan und Harry sind unbeliebt

Wie nun eine Quelle gegenüber "New Idea" berichtet, können Meghan und Harry in Los Angeles einfach keinen Fuß fassen. So sollen ihre prominenten Nachbarn genervt von den beiden sein: "Sie bleiben nur unter sich und sind noch nicht mal ansatzweise freundlich." Weiter heißt es: "Wenn sie mit ihren Hunden Gassi gehen, schauen sie niemandem in die Augen." Autsch! Ob sich die Wogen zwischen Meghan, Harry und ihren Nachbarn wohl jemals glätten werden? Wir können gespannt sein...

