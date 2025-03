Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung? Netflix hat speziellen Plan

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben in ihrer Beziehung schon so manche Höhen und Tiefen erlebt. Als sie noch gemeinsam in Großbritannien lebten, jagte eine Negativschlagzeile die nächste. Seit das Paar dem royalen Leben den Rücken gekehrt und sich ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut hat, ist zum Glück ein bisschen Ruhe eingekehrt. Doch hin und wieder müssen die beiden dennoch den ein oder anderen Schlag verkraften.

Besonders fies: Aktuell wird vermehrt über eine mögliche Trennung der Schauspielerin und ihres Prinzen gesprochen. Wie eine Insiderin berichtet, soll Netflix den 100-Millionen-Dollar-Vertrag der Sussexes nicht verlängern. Im Falle einer Scheidung sei man jedoch trotzdem an einer Einzelproduktion interessiert. Autsch ...