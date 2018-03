Meghan Markle: Damit hätte vor der Hochzeit niemand gerechnet!

Huch, das sind definitiv überraschende Neuigkeiten von Meghan Markle und Prinz Harry. Am 19. Mail geben sich der royale Sprössling und seine Verlobte in der St. George's Kapelle von Schloss Windsor das Ja-Wort. Kein Wunder also, dass die Briten schon jetzt kaum ein anderes Thema, als die Hochzeit besitzen. Vor allem die Gästeliste sorgt bei vielen Royal-Fans für mächtig aufsehen. Immer wieder wird darüber berichtet, dass einige Familienmitglieder von Meghan bei dem königlichen Großereignis nicht anwesend sein sollen. Doch jetzt die Wende! Eine Person aus Meghans Leben, soll sich nun doch unter den Gästen befinden…

Meghan Markle & Prinz Harry: Das Familiendrama droht vor der Hochzeit zu eskalieren!

Meghan Markle und Prinz Harry: Schwere Hochzeits-Entscheidungen

In der letzten Zeit wird immer wieder darüber berichtet, dass es bei der Hochzeits-Gästeliste von Meghan Markle und Prinz Harry einige Probleme geben würde. Dabei stand vor allem Meghans Familie im Mittelpunkt der Berichtserstattung. Weder ihre Halbschwester Samantha, noch ihr Halbbruder Thomas Jr. sollen -auf Grund einiger Differenzen- zu den Gästen von Prinz Harry und Meghan zählen. Doch auch der Vater der 36-Jährigen soll angeblich nicht anwesend sein. Alles Quatsch, will jetzt ein Insider wissen...

Meghan Markle und Prinz Harry: Ihr Vater soll anwesend sein

Wie ein Insider nun gegenüber "Sun" berichtet, soll der Vater von Meghan bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry doch anwesend sein. Obwohl der 73-Jährige das Rampenlicht scheut und zurückgezogen in Mexiko lebt, soll er sich für die Hochzeit überwinden und nach Großbritannien fliegen. So heißt es von dem Insider, dass der Vater von Meghan überglücklich sein soll, an dem Tag, an dem Meghan eine Prinzessin werde, bei seinem kleinen Mädchen zu sein. Selbst wenn er gegen seine Dämonen ankämpfen muss, um dorthin zu kommen.

Was an den Gerüchten dran ist, ist noch nicht bekannt. Weder Meghan noch Prinz Harry gaben zu den Hochzeits-Spekulationen ein Statement ab...