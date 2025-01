Melania Trump: Das steckt hinter ihrem Riesen-Hut

Die ganze Welt blickt auf die USA, seitdem Donald Trump am 20. Januar als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Doch beinahe ebenso viel Aufmerksamkeit wie Trump selbst zieht seine Frau Melania auf sich. Der Grund dafür ist ihr auffälliger Hut, dessen übergroße Krempe so breit ist, dass man der First Lady nicht mehr in die Augen schauen kann.

Bei der Zeremonie bereitet ihr der Hut allerdings erhebliche Schwierigkeiten: Als Donald Trump seine Ehefrau küssen will, verfehlt er ihre Lippen und kann ihr nur einen Luftkuss zuhauchen. Diese amüsante Szene sorgt nun für reichlich Gelächter und hitzige Diskussionen in den sozialen Medien.