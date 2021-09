Melania Trump: Endgültiger Schlussstrich! Es ist aus und vorbei

Melania Trump fühlte sich als First Lady sehr wohl und hat die Zeit im Rampenlicht an der Seite ihres Mannes genossen. Doch damit hat sie wohl endgültig abgeschlossen. Denn sollte Donald Trump erneut die Präsidentschaftskandidatur anstreben, will sie nicht mehr als First Lady antreten und zieht unter das Kapitel einen endgültigen Schlussstrich. Das hat ein Insider gegenüber dem Nachrichtensender CNN ausgepackt.