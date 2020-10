Melanie Müller: Bittere Alkohol-Beichte!

Das Melanie Müller des Öfteren einen Shitstorm über sich ergehen lassen muss, ist definitiv nichts Neues. So wurde die Sängerin schon mehrmals dafür angefeindet, dass sie in der Gegenwart ihrer Kinder mit dem Thema Alkohol zu freizügig umgeht. Vor allem ihre Social Media-Fans drückten stets ihren Unmut aus, wenn Melanie ein Bild von sich teilte, auf dem sie in Verbindung mit Alkohol gebracht werden konnte. Doch wie es scheint, lässt sich der Ballermann-Star dadurch nicht den Wind aus den Segeln nehmen...