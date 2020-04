Melanie Müller: Bitteres Drama um ihre Kinder!

ist stolze Mama von zwei Kindern. Immer wieder teilt die Ballermann-Sängerin süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs auf . Doch ständig hagelt es Kritik. Kommentare wie "Mia-Rose und Matty sind die hässlichsten Kinder auf Instagram" und "Die armen Kinder! Sehen aus wie die Eltern" sind keine Seltenheit. Jetzt offenbart Melanie, wie sehr sie darunter leidet...

Großes Drama um Melanie Müllers Kinder

"Es verletzt natürlich. Ich finde es eine Frechheit, was da abgeht", erzählt sie jetzt in der Talkshow " Live". "Was ich schon erlebt habe. Die, die mich im Internet beleidigen, fragen auf Mallorca nach Autogrammen. Das sind so Sachen, die kann ich gar nicht begreifen."

Besonders Melanies Mann Mike Blümer verletzen die Anfeindungen. "Meinen Mann kränkt das sehr, ich bin sieben Jahre in der Branche. Ich sage einfach: 'Die Kommentare derjenigen, die mich nicht kennen, schiebe ich gedanklich weg.' Ich könnte sonst nachts nicht schlafen." Lässt sich nur hoffen, dass die fiesen Kommentare bald ein Ende nehmen...

